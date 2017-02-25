В Украине задержали двух админов "групп смерти"

25.02.2017 09:50

Полиция задержала двух украинских администраторов так называемых "групп смерти" и "синих китов", которые через соцсети побуждали подростков к самоубийству. Об этом Громадському сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

По его словам, идут "мероприятия по задержанию и допросу администраторов групп "синих китов" и "розовых фей".

"Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с генпрокуратурой относительно возможного задержания по делу", - сообщил Князев.

Напомним, так называемые "группы смерти", доводящие детей до самоубийства, теперь стали популярны в Украине.

В феврале резко выросло число поисковых запросов на тему "игр", финалом которых становится самоубийство. Украинская Киберполиция предупреждает, что во ВКонтакте такие сообщества ведут квалифицированные психологи, которые и склоняют детей к суициду.

По данным Киберполиции, администраторы суицидальных пабликов, такие, как "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихий дом", "Рина", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего...", часто сами находят депрессивных подростков.

Перед тем, как втянуть ребенка в квест модераторы изучают его личность и если тот имеет склонности к суициду, присылают ему задания.

Чаще всего они состоит в нанесении себе повреждений, к примеру, вырезать на своем теле кита или надпись, и все это должно сниматься на фото или видео.

"Игра" длится 50 дней и должна закончиться самоубийством ребенка, которое также должно быть зафиксировано на видео. По данным полиции, записи затем продаются в Darknet.

В Украине первой официально зарегистрированной жертвой "групп смерти" стала 15-летняя Вилена, которая 6 декабря спрыгнув с 13-го этажа в Мариуполе.

Источник korrespondent.net