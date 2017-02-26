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Янукович обвинил в попытке разогнать Майдан в 2013 году свое тогдашнее окружение
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не отдавал приказов по разгону протестов зимой 2013 года и обвинил свое тогдашнее окружение в интригах против него, передает DW.
Сначала на вопрос корреспондента Кристиана Неефа о событиях в ночь на 30 ноября 2013 года, когда силовики избили студентов, Янукович отвечал обвинением в адрес "радикалов", которые провоцировали полицию. Однако затем он предположил, что за протестами стоял тогдашний глава его администрации Сергей Левочкин вместе с бизнесменом Дмитрием Фирташем, которые за его спиной стали режиссерами Майдана.
Сам он, утверждает Янукович, узнал о кровавых столкновениях лишь на следующее утро во время игры в теннис, тогда как Левочкин не отвечал на телефонные звонки.
Также Янукович в очередной раз заявил, что не отказывался от своей должности.
"Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране", - утверждает он.
Экс-президент заявил, что во время его бегства в Крым из Донецка под Мелитополем на него будто ждала сотня боевиков с тяжелым оружием, которые должны были остановить его кортеж и "всех расстрелять".
Однако его вроде бы заблаговременно предупредили. По официальным данным украинской власти, правоохранители не смогли вовремя установить место нахождения президента-беглеца
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Майдан, Янукович
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