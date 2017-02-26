Украина стоит на пороге невоенной борьбы за Крым

26.02.2017 15:25

Правительство Украины стоит на пороге "невоенной схватки" за захваченной Крым. Такие слова произнес глава Меджлиса крымских татар и нардеп Украины Рефат Чубаров на мировом форуме "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира". Такую информацию передает издание "Диалог.UA" с ссылкой "Крим.Реалії".

"Я буду смело прогнозировать, что мы стоим на пороге масштабного и жестокого боя насчет Крыма. Не военного. Вокруг Крыма не как территории, а как за позицию. У России она выходит из ложных устремлений, а у Украины - истинных ценностей, взглядов", - говорит политик. "Нельзя утверждать, что обстановку в Крыму никак нельзя изменить, что ничего не происходит. Каждая из сторон проводит подготовку к тому, чтобы из этой схватки выйти победителем. Вопрос в том, готовится ли Украина", − сказал Чубаров. Он также отметил, что в Украине должны бороться за Крым, приводя множество аргументов в свою пользу на право владением, управлением этой территорией. Журналист Айдер Муждабаев прокомментировал слова Чубарова: "Реально мыслящий и действующий политик, болеющий душой за Украину и Крым, четко говорящий о том, что есть и что будет. Насколько же он выделяется на фоне пустозвонов и имитаторов..