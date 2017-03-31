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В Крыму выдавливают из армии бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону РФ во время "Крымской весны"

31.03.2017 14:33
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В Крыму выдавливают из армии бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону РФ во время "Крымской весны"

Командование ВС РФ в Крыму активизировало меры по принуждению к увольнению с военной службы бывших украинских военнослужащих. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в 2017 году на полуострове запланирована переаттестация всего личного состава воинских частей.

"В результате переаттестации на должности будут назначаться только военнослужащие, прошедшие дополнительную подготовку на курсах в военных учебных заведениях ВС РФ. Большинство бывших украинских военнослужащих к переподготовке не допускались, вследствие чего не смогут находиться на занимаемых должностях, и потому подлежат перемещению на более низкие должности, или увольнению", – отметили в разведке.

При этом, подчеркивают в ГУР, уволенным военнослужащим трудоустроиться на территории Крыма практически невозможно из-за отсутствия рабочих мест. В тоже время, российские бизнес-структуры в Крыму, как правило, отказывают в трудоустройстве бывшим военнослужащим ВС Украины, скрыто или открыто называя их "предателями".


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Крым, украинский язык, присяга, нарушение, команда
 
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