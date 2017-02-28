Белорусы продолжают поставки троллейбусов на Донбасс

28.02.2017 16:00

Ведущий белорусский производитель подвижного состава городского электротранспорта ОАО «Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"» продолжает поставки своей техники в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

В декабре 2016 года при поддержке представителя ОАО «Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"» в Украине ООО «СП "Яникс"» был заключен договор на поставку 3 единиц троллейбусов модели 321 для нужд города Краматорска (Донецкая обл.). И в течение месяца все троллейбусы в обновленном дизайне уже были сданы покупателю.

В компании отмечают, что троллейбус модели 321 компактен, эргономичен – во всех отношениях идеально подходит для эксплуатации в любых городских условиях. «Такой троллейбус пассажировместимостью более 100 человек оснащен механическим пандусом с ручным управлением для беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченной мобильностью и имеет низкий уровень пола по всей длине, что значительно сокращает время посадки и высадки на остановочных пунктах. Его салон выполнен в современном дизайне и оборудован системой кондиционирования, что, безусловно, будет способствовать комфорту пассажиров во время поездки», – констатируют в пресс-службе.

Вполне вероятно, что успешный опыт эксплуатации троллейбусов модели 321 в Краматорске послужит предпосылкой к взаимовыгодному сотрудничеству между белорусским предприятием «Белкоммунмаш» и городами Украины и в 2017 году.

Источник dnews.dn.ua