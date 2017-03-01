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В Киеве вандалы осквернили памятник героям АТО
01.03.2017 10:00
Неизвестные лица облили краской памятный знак погибшим героям АТО, расположенный в Голосеевском районе Киева. Поврежденный памятник в парке имени Рыльского обнаружили коммунальщики.
Об этом сообщается на странице КП УЗН Голоссевского района в фейсбук.
Сообщается, что это уже в третье повреждение памятного знака Героям Голосеевского района, погибших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Киев, памятник, осквернение, АТО
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