В Киеве вандалы осквернили памятник героям АТО

01.03.2017 10:00

Неизвестные лица облили краской памятный знак погибшим героям АТО, расположенный в Голосеевском районе Киева. Поврежденный памятник в парке имени Рыльского обнаружили коммунальщики.

Об этом сообщается на странице КП УЗН Голоссевского района в фейсбук.

Сообщается, что это уже в третье повреждение памятного знака Героям Голосеевского района, погибших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Источник from-ua.com