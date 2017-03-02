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Гучна заява Захарченка: Україні залишилося існувати 60 днів
Існування України як незалежної держави фактично буде припинено через 60 днів.
Як передає replyua.net з посиланням на пропагандистський канал «Росія 1», таку заяву зробив самопроголошений ватажок «ДНР» Олександр Захарченко. Він, зокрема, заявив, що після того, як завершився термін ультиматуму, фактично Україна опинилася на межі економічного виживання. Захарченко вважає, що у даний час вже почався відлік. «Кожен день є ніби цвяхом, котрий забивають до гробу країни, яка раніше мала назву Україна. Ця держава припинить своє існування щонайбільше через 60 днів», - заявив лідер донецьких терористів. Крім того, Олександр Захарченко стверджує, що в «ДНР» чекають, що на Донбасі будуть загострюватися бойові дії.
«Вже хочеться, аби це якнайшвидше почалося та закінчилося, аби потім не казали, що ми у всьому винні», - сказав він.
Раніше керівник так званої «ДНР» Олександр Захарченко в інтерв'ю російським журналістам прокоментував новину про те, що СБУ перехопила записи його телефонних розмов, яка раніше з'явилася в Інтернеті. «Перш за все, мова зовсім не йде про інформацію секретного характеру, а по-друге, я б порадив громадянам України звикати до мого голосу», - сказав Захарченко.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Захарченко
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