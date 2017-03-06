Порошенко сделал важное заявление относительно России

06.03.2017 10:48

С сегодняшнего дня, 6 марта, Украина будет предоставлять доказательства России в Международном суде ООн в Гааге

Об этом, как передает Politeka, сообщил президент Украины Петр Порошенко

«Историческое мгновение. (…) Правда сильнее чем оружие», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.