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Порошенко сделал важное заявление относительно России

06.03.2017 10:48
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Порошенко сделал важное заявление относительно России

С сегодняшнего дня, 6 марта, Украина будет предоставлять доказательства России в Международном суде ООн в Гааге

Об этом, как передает Politeka, сообщил президент Украины Петр Порошенко

«Историческое мгновение. (…) Правда сильнее чем оружие», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.



Теги: Россия, Донбасс, Порошенко
 
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