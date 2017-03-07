Под стражу до 30 апреля и залог 100 млн грн - суд избрал меру пресечения Насирову

07.03.2017 07:24

Суд избрал меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 30 апреля. Размер залога был определен в размере 100 млн грн. Таким образом, ходатайство прокуроров САП было удовлетворено частично, сообщает 112.ua.

После оглашения решения суда, представители САП потребовали, чтобы журналисты покинули зал заседания.

Напомним, суд отказался переносить заседание по избранию меры пресечения Насирову.

Ранее о наличии у главы ГФС британского и венгерского гражданства сообщил нардеп Андрей Журжий. Гражданство Великобритании у Насирова подтвердил прокурор САП. Позже наличие британского паспорта у Насирова подтвердили в НАБУ.

Как сообщалось, вечером 2 марта председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным.

4 марта Соломенский суд начал избирать меру пресечения для Насирова, но не смог принять решения до 23:52 5 марта, когда истекал срок ареста чиновника. Заседание продолжилось с утра в понедельник, 6 марта.

Уточненное заключение Института кардиологии им. Стражеско относительно состояния здоровья чиновника свидетельствует, что у Насирова диагностировали гипертоническую болезнь II стадии высокого риска. По состоянию на 4 марта пациент в неотложной помощи не нуждается.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.