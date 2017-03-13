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Оккупанты активно строят новые укрепления у Горловки, - ИС

13.03.2017 13:00
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Оккупанты активно строят новые укрепления у Горловки, - ИС

По оперативным данным группы ИС, противник продолжает укреплять свои позиции по линии Ясиноватая – Пантелеймоновка – Енакиево, по сути –  второй эшелон Горловского «балкона».

В районе Пантелеймоновки замечено маневрирование бронетехники оккупантов – 2 МТ-ЛБ и 3 БМП-12, выдвигались в сторону трассы на Горловку. Одновременно между Корсунем и трассой Е50 отмечалось оборудование оккупантами новых позиций (работали экскаватор, два самосвала, 2 Урала).

Ранее группа ИС сообщала, что в «лнр» прибыли российские разведчики, специально обученные украинскому языку.

ИС



Теги: Донбасс, Горловка, укрепления, оккупанты
 
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