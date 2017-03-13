Опубликованы шокирующие кадры, загаженного в Севастополе моря

13.03.2017 12:30

В окупированном Севастополе море покрылось странными пятными

Как сообщают местные жители, ЧП произошло в центре города – в Артбухте, пишет Politeka.

«Морское дно покрылось странными белыми пятнами. Эти пятна явно не естественные и имеют химическое происхождение. Прогуливаясь вдоль набережной Севастополя заметили эти неестественные пятна», — сообщает пользователь ЖЖ strajj.

Напомним ранее сообщалось, что пляжи оккупированной Ялты не будут подготовлены к курортному сезону так, как того требует законодательство.

Так, существуют большие проблемы с берегоукрепительными сооружениями и инфраструктурой пляжей. Денег на соответствующие работы у Ялты нет.

Курортный сезон должен начаться 1 мая. Однако руководство многих пляжей уже заявило, что сделать все необходимое, в том числе собрать документы, чтобы встретить туристов, к этой дате они не успеют.

Тем временем в Сети были опубликованы шокирующие кадры, сделанные в эти дни в оккупированном Крыму. Как сообщала Politeka со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях, руководство знаменитого международного детского центра «Артек» «пилит ценные породы деревьев по всей территории лагеря».

Фото: Gergiy Sedelnikov