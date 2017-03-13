- Оккупанты активно строят новые укрепления у Горловки, - ИС13:00
- Ситуация в Авдеевке: город в изоляции — видео12:48
- Опубликованы шокирующие кадры, загаженного в Севастополе моря12:30
- Активисты начали блокировать банкоматы российских банков11:33
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Тимошенко: я общалась с Путиным10:28
- «Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала10:00
- Тимошенко: делаю это почти каждый день последние 30 лет09:48
- Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»09:35
- Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео09:15
Опубликованы шокирующие кадры, загаженного в Севастополе моря
В окупированном Севастополе море покрылось странными пятными
Как сообщают местные жители, ЧП произошло в центре города – в Артбухте, пишет Politeka.
«Морское дно покрылось странными белыми пятнами. Эти пятна явно не естественные и имеют химическое происхождение. Прогуливаясь вдоль набережной Севастополя заметили эти неестественные пятна», — сообщает пользователь ЖЖ strajj.
Напомним ранее сообщалось, что пляжи оккупированной Ялты не будут подготовлены к курортному сезону так, как того требует законодательство.
Так, существуют большие проблемы с берегоукрепительными сооружениями и инфраструктурой пляжей. Денег на соответствующие работы у Ялты нет.
Курортный сезон должен начаться 1 мая. Однако руководство многих пляжей уже заявило, что сделать все необходимое, в том числе собрать документы, чтобы встретить туристов, к этой дате они не успеют.
Тем временем в Сети были опубликованы шокирующие кадры, сделанные в эти дни в оккупированном Крыму. Как сообщала Politeka со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях, руководство знаменитого международного детского центра «Артек» «пилит ценные породы деревьев по всей территории лагеря».
Фото: Gergiy Sedelnikov
Теги: Донбасс, Севастополь, море
- У Ющенко нашли только один способ погасить долги по зарплате
- Кабмин пообещал Донецку 117 миллионов
- Зарплату будет трудно удержать
- В Мариуполе разоблачили крупную ОПГ, обворовывавшую предприятия
- "Донбассэнерго" продадут. Но на жестких условиях
- В Донецке президент Чехии устроил разнос подчинённым и предложил построить пивзавод (ФОТО + ВИДЕО)
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого20:05
- Оккупанты активно строят новые укрепления у Горловки, - ИС13:00
- Ситуация в Авдеевке: город в изоляции — видео12:48
- Опубликованы шокирующие кадры, загаженного в Севастополе моря12:30
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»12:02
- Песков сделал неожиданное заявление для CNN11:48
- Активисты начали блокировать банкоматы российских банков11:33
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"