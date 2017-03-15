Берлин раскритиковал решение Киева по блокаде

15.03.2017 19:40

В Германии считают, что это лишь сильнее отдалит Донбасс. Германия не поддерживает решение СНБО о прекращении грузоперевозок с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом заявил представитель канцлера ФРГ Штеффан Зиберт.

Сегодня СНБО принял решение прекратить перемещение грузов на Донбассе через линию столкновения в связи с конфискацией украинских предприятий в ЛДНР.

По словам Зиберта, это лишь сильнее отдалит Донбасс.

"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - цитирует его Громадське.

Политик также добавил, что насильственные акции, которые были на днях "это последнее, что нужно Украине сейчас".

Ранее Москва отреагировала на решение Киева по блокаде, заявив, что Украина нарушила минские соглашения.

А в ДНР это назвали политикой Киева, "граничащей с геноцидом".

Источник korrespondent.net