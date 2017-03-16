Рада приняла закон о заочном осуждении: что изменится

16.03.2017 14:02

Отныне повестку в украинский суд могут отправить за рубеж

Сегодня, 16 марта, Верховная Рада проголосовала в целом изменения в Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно заочного осуждения, передает Politeka. «За» проголосовали 252 депутата.

Как известно президент Петр Порошенко призвал парламент поддержать изменения в закон о заочном правосудия для возможности передачи в суд обвинения против экс-президента Виктора Януковича.

Согласно принятому закону украинские правоохранители могут осуществлять вызов лица, находящегося за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства.

Также согласно изменениями в статью 197 УПК до 18 месяцев увеличивается максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствха по особо тяжким преступлениям, совершенных организованными группами, преступными организациями.

Кроме того предусматривается возможность продолжения Генеральным прокурором Украины срока досудебного расследования до 18 месяцев, согласно изменениям к статьям 219 и 294 (вследствие исключительной сложности уголовного производства или наличии исключительных обстоятельств: сложные комиссионные или комплексные экспертизы и т.п.).

Как писала Politeka, президент Украины выразил надежду, что Виктор Янукович будет лишен звания президента. По словам Гаранта Конституции важно, чтобы такое решение принял суд.

Порошенко подписал закон о лишении Януковича звания президента только 17 июня 2015 года, и он вступил в силу на следующий день.

При этом 19 июня 2015 года в Конституционный суд поступило представление от Порошенко с просьбой оценить конституционность закона о лишении Януковича звания президента.