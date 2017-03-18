На Банковой рассматривают проведение досрочных выборов президента и в Раду уже осенью - Саловой

18.03.2017 13:36

В Администрации президента серезно рассматривается возможность проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов уже осенью нынешнего года, заявил львовский городской голова, глава партии "Самопомич" Андрей Садовой в интервью ZN.UA.

"Насколько знаю, такой вариант (проведения внеочередных парламентских выборов – ред.) серьезно рассматривается в администрации президента.

Существует план: осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Поскольку президент теряет доверие и боится, что через год ему будет очень трудно думать о следующем сроке", - заявил Садовой, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал не допустить досрочного прекращения полномочий действующего парламента и внеочередных выборов Верховной Рады. Глава государства выразил уверенность, что эти процессы спровоцируют внутриполитическую дестабилизацию в Украине, в чем заинтересована Россия. По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2016 года в случае досрочных выборов, 5%-й барьер могли бы преодолеть партия "Батькивщина" (11%), партия "Блок Петра Порошенко" (9%), партия "Оппозиционный блок" (9%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%), партия "Самопомич" (7,6%), партия "За жизнь" (5,7%), партия "Гражданская позиция" (5,4%). Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии, связанной с Михеилом Саакашвили (в опросе – партия "Хвиля" – 4,7%).



