На Банковой рассматривают проведение досрочных выборов президента и в Раду уже осенью - Саловой

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В Администрации президента серезно рассматривается возможность проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов уже осенью нынешнего года, заявил львовский городской голова, глава партии "Самопомич" Андрей Садовой в интервью ZN.UA.
"Насколько знаю, такой вариант (проведения внеочередных парламентских выборов – ред.) серьезно рассматривается в администрации президента.
Существует план: осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Поскольку президент теряет доверие и боится, что через год ему будет очень трудно думать о следующем сроке", - заявил Садовой, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал не допустить досрочного прекращения полномочий действующего парламента и внеочередных выборов Верховной Рады. Глава государства выразил уверенность, что эти процессы спровоцируют внутриполитическую дестабилизацию в Украине, в чем заинтересована Россия. По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2016 года в случае досрочных выборов, 5%-й барьер могли бы преодолеть партия "Батькивщина" (11%), партия "Блок Петра Порошенко" (9%), партия "Оппозиционный блок" (9%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%), партия "Самопомич" (7,6%), партия "За жизнь" (5,7%), партия "Гражданская позиция" (5,4%). Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии, связанной с Михеилом Саакашвили (в опросе – партия "Хвиля" – 4,7%).
Фото: donbass.ua
Теги: Украина, Донбасс, парламент, выборы, Андрей Садовой, выборы президента, Администрация президента
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