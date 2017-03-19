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Под Киевом произошло жуткое ДТП с фурой, есть погибшие

19.03.2017 17:01
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Под Киевом произошло жуткое ДТП с фурой, есть погибшие

На Одесской трассе под Киевом легковой автомобиль въехал в фуру, в результате чего два человека погибло, еще двое пострадали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Инцидент случился 19 марта: водитель Volkswagen не справился с управлением и на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль. От силы удара фрагменты машины разлетелись вокруг и повредили автомобили Renault и Chevrolet. Водитель и девушка-пассажир погибли на месте аварии, другой пассажир с водителем Chevrolet были госпитализированы с множественными травмами. В сети появились фото с места ДТП.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, авария, ДТП
 
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