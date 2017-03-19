Последние новости раздела
- Под Киевом произошло жуткое ДТП с фурой, есть погибшие17:01
- Песков: Украина важна для России16:40
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО16:00
- Россия перебросит в Черное море три подлодки15:40
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Глава МИД Франции резко отчитал Лаврова за поддержку сепаратистов "ЛДНР", незаконно захвативших украинские предприятия на Донбассе14:40
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- В Днепре в автокатастрофе погиб депутат14:00
Под Киевом произошло жуткое ДТП с фурой, есть погибшие
19.03.2017 17:01
На Одесской трассе под Киевом легковой автомобиль въехал в фуру, в результате чего два человека погибло, еще двое пострадали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Инцидент случился 19 марта: водитель Volkswagen не справился с управлением и на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль. От силы удара фрагменты машины разлетелись вокруг и повредили автомобили Renault и Chevrolet. Водитель и девушка-пассажир погибли на месте аварии, другой пассажир с водителем Chevrolet были госпитализированы с множественными травмами. В сети появились фото с места ДТП.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, авария, ДТП
Читайте также:
- Погоня копов за пьяным в Киеве закончилась масштабной аварией
- На трассе между Одессой и Киевом произошли серьёзные столкновения
- От бойцов Фещука, Корчинского и Мирошниченко пострадали более ста спецназовцев
- В Киеве ночью уничтожили автомобиль режиссёра (ВИДЕО)
- Донбассовцы в столице: "Сейчас в Киеве всё изменилось!"
- Жуткое ДТП в Киеве. Погибли трое парней
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок12:02
- Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО 11:38
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- В Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 30 миллионов 09:50
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- Смотрите матч «Донбасс» – «Кривбасс» на телеканале XSPORT17:18
- Жан Рено снялся в украинском фильме-фэнтези17:10
- Под Киевом произошло жуткое ДТП с фурой, есть погибшие17:01
- В США представили вертолет будущего (ВИДЕО)16:50
- Песков: Украина важна для России16:40
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО16:00
- Россия перебросит в Черное море три подлодки15:40
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен