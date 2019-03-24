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В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП

24.03.2019 14:39
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В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП

В воскресенье, 24 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный", передает apostrophe.ua.

Серьезное лобовое столкновение произошло утром на проспекте Героев Сталинграда. Авария произошла с участием авто марки Volkswagen и Opel.

По предварительной информации, вследствие ДТП пострадал один человек, его с травмами госпитализировали в больницу. Детали и причины аварии устанавливаются.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, авария, пострадавший, госпитализация, ДТП, больница, травма
 
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