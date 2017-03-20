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В Україні немає конфлікту на сході – Порошенко

20.03.2017 21:50
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В Україні немає конфлікту на сході – Порошенко

Український президент зупинив промову представниці Європейського інвестиційного банку, коли та вкотре назвала події на Донбасі «конфліктом на сході», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Під час свого виступу на зібранні Ради регіонального розвитку Ліля Чернявська, яка представляє в Україні Європейський інвестиційний банк, неодноразово назвала ситуацію, що склалася на Донбасі «конфліктом на сході України». Порошенко зупинив промову Чернявської, дорікнувши, що на сході України немає конфлікту, однак є факт російської окупації української території. Представниця Європейського інвестиційного банку принесла свої вибачення і опісля закінчила свою промову. 

Варто відмітити, що раніше офіційний Київ заявляв, що територія Донбасу не є окупованою відповідно до норм міжнародного права. Таку заяву зробив керівник МінТОТ Вадим Черниш. Урядовець зазначив, що визнання Донбасу окупованими територіями є фактичним будівництвом стіни на кордоні з цим регіоном. В той же момент ситуація з Кримським півостровом являє собою класичний приклад окупації відповідно до норм міжнародного законодавства, підкреслив Черниш. 



Теги: Донбасс, война, конфликт, Порошенко
 
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