Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной

22.03.2017 17:29

На фоне строительства газопровода "Северный поток-2" Россия не откажется от транзита газа через территорию Украины, но на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-службу Кремля.

По его словам, строительство "Северного потока-2" носит чисто экономический характер и не имеет цели заменить Украину.

"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен против каких бы то ни было наших партнеров. Более того, мы готовы со всеми нашими партнерами продолжать отношения, в том числе с Украиной в качестве транзитера, но исходим из того, что будут предоставляться надежные, экономически выгодные рыночные условия для совместной работы", – сказал Путин.

Он также отметил, что новый газопровод будет очень кстати на фоне роста потребления газа в Европе и падения его добычи там.