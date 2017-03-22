Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной

22.03.2017 17:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной

На фоне строительства газопровода "Северный поток-2" Россия не откажется от транзита газа через территорию Украины, но на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-службу Кремля.
По его словам, строительство "Северного потока-2" носит чисто экономический характер и не имеет цели заменить Украину.
"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен против каких бы то ни было наших партнеров. Более того, мы готовы со всеми нашими партнерами продолжать отношения, в том числе с Украиной в качестве транзитера, но исходим из того, что будут предоставляться надежные, экономически выгодные рыночные условия для совместной работы", – сказал Путин.
Он также отметил, что новый газопровод будет очень кстати на фоне роста потребления газа в Европе и падения его добычи там.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, сотрудничество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх