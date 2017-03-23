Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Переход на летнее время: подготавливаем свой организм

23.03.2017 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переход на летнее время: подготавливаем свой организм

В ночь с 25 на 26 марта, в три часа, украинцы переведут стрелки часов на час вперед и перейдут на летнее время, информирует replyua.net. И если переход на зимнее время проходит без всяких проблем – человек спит на один час дольше, то переход на летнее время многим людям дается очень тяжело, ведь придется вставать намного раньше. 

Однако эксперты отмечают – в переводе часов нет ничего ужасного, если вы начнете готовить свой организм к этому событию за несколько дней. Конечно, небольшой стресс для организма все-таки будет, особенно у тех, кто просыпается на работу очень рано, поэтому уже сегодня немного измените свой режим дня. Вечером совершайте пешую прогулку, хотя бы один километр, а после такого променада ложитесь спать пораньше – примерно на полчаса. Такая хитрость поможет организму быстрее адаптироваться к новому времени. 

В пятницу и субботу также пораньше встаньте с постели. В эти дни снижайте физические и умственные нагрузки, не забывайте следить за питанием. В вечерние часы не перегружайте желудок и не сидите допоздна за компьютером – дайте мозгу отдохнуть в эти дни. 



Теги: Донбасс, летнее время
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх