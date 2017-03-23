Переход на летнее время: подготавливаем свой организм

23.03.2017 10:45

В ночь с 25 на 26 марта, в три часа, украинцы переведут стрелки часов на час вперед и перейдут на летнее время, информирует replyua.net. И если переход на зимнее время проходит без всяких проблем – человек спит на один час дольше, то переход на летнее время многим людям дается очень тяжело, ведь придется вставать намного раньше.



Однако эксперты отмечают – в переводе часов нет ничего ужасного, если вы начнете готовить свой организм к этому событию за несколько дней. Конечно, небольшой стресс для организма все-таки будет, особенно у тех, кто просыпается на работу очень рано, поэтому уже сегодня немного измените свой режим дня. Вечером совершайте пешую прогулку, хотя бы один километр, а после такого променада ложитесь спать пораньше – примерно на полчаса. Такая хитрость поможет организму быстрее адаптироваться к новому времени.



В пятницу и субботу также пораньше встаньте с постели. В эти дни снижайте физические и умственные нагрузки, не забывайте следить за питанием. В вечерние часы не перегружайте желудок и не сидите допоздна за компьютером – дайте мозгу отдохнуть в эти дни.