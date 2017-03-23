В Балаклее снаряды разлетаются на 1 км: спасатели бессильны

23.03.2017 14:08

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что в сложившейся ситуации спасатели не могут применить авиацию для тушения пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, при этом задействованы пожарные танки.

Об этом журналистам сказал заместитель начальника департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Петр Коротинский, отвечая на вопрос Українських Новин.

"Авиацию невозможно применить в данной ситуации. Боеприпасы взрываются и разлетаются, дальность разлета 0,5-1 км. Там применяются пожарные танки от Министерства обороны, там есть специальная команда, у которой есть бронированная техника, которая может зайти туда и провести необходимые работы", - сказал он.

При этом ГосЧС не может прогнозировать, когда завершится ликвидация пожара.

По состоянию на 10:00 на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности.

В прилегающих к месту происшествия районах забпрещено движение автомобильного транспорта, временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме, также временно запрещено движение авиатранспорта в радиусе 40 км от места происшествия.

Информации о погибших и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало.

Источник: from-ua.com