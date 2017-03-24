Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптик рассказала о погоде на выходные

24.03.2017 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптик рассказала о погоде на выходные

На Украину надвигается циклон, который в воскресенье принесет дожди и мокрый снег и существенное похолодание.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

В субботу же на подавляющем большинстве территории Украины будет без особых осадков, только на Донетчине, Луганщине - дождь, а на Харьковщине возможно мокрый снег.

"Но главная синоптическая новость для выходных - в Украину надвигается серьезное похолодание. Ночью ожидается постепенное снижение до 4 тепла - 2 мороза. Днем в пределах 3 - 9 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге до 9 - 12 градусов тепла". - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что потепление придет в Украину 28 - 30 марта.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, выходной
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх