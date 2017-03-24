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Синоптик рассказала о погоде на выходные
24.03.2017 20:30
На Украину надвигается циклон, который в воскресенье принесет дожди и мокрый снег и существенное похолодание.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
В субботу же на подавляющем большинстве территории Украины будет без особых осадков, только на Донетчине, Луганщине - дождь, а на Харьковщине возможно мокрый снег.
"Но главная синоптическая новость для выходных - в Украину надвигается серьезное похолодание. Ночью ожидается постепенное снижение до 4 тепла - 2 мороза. Днем в пределах 3 - 9 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге до 9 - 12 градусов тепла". - отметила Диденко.
Синоптик добавила, что потепление придет в Украину 28 - 30 марта.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, выходной
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