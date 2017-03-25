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В оккупированном Крыму патриоты вывесили флаг Украины
25.03.2017 13:15
В ночь на субботу, 25 марта, в оккупированном Крыму патриоты Украины напомнили о себе, разместив в Симферополе и Судаке украинскую символику. Об этом стало известно из социальных сетей, передает издание «15 минут».
«Над Ак-Мечетью (Симферополь) вывесили украинский флаг, сегодня!», — написал на своей странице в Facebook вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.
Aqmescit (или Ак-Мечеть) — это историческое крымскотатарское название Симферополя. Украинская символика появилась этой ночью не только там.
«Въезд в Судак! Весь Крым в граффити, листовках и флагах Украины!» — сообщил Ленур Ислямов в своем следующем посте.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Симферополь, Судак, граффити, патриоты
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