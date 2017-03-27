Львовский мусор официально «приютят» в пяти городах

27.03.2017 17:10

Власти Львова договорились с 5 городами области о вывозе мусора

Об этом Politeka стало известно из сообщения департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры городского совета.

Как говорится в сообщении, соглашения, которые заключены с полигонами во Львовской области, не являются долгосрочными и предусматривают сотрудничество на определенное количество тонн твердых бытовых отходов.

«По состоянию на сегодня – это договора с 5 городами в Львовской области на 1900 тонн ТБО. Следовательно, ситуация, когда большое количество площадок переполнены, может повториться уже скоро», — отметили в горсовете Львова.

На данный момент в городе удалось частично очистить площадки от мусора. Однако, еще порядка 15% площадок являются переполненными.

Напомним, как ранее сообщали в пресс-службе Львовской ОГА, по состоянию на 25 марта в городе от мусора была очищена почти половина всех контейнерных площадок с твердыми бытовыми отходами.