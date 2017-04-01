Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя

01.04.2017 12:53

Праздник Пасхи для верующих является самым светлым и радостным днем, поминовение усопших и скорбь нужно отложить на неделю, уверяют церковнослужители. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил священнослужитель, отец Николай.

"На Пасху, а также в последующие дни, которые также являются праздничными, принято посещать храм, делиться радостью с близкими и друзьями, ходить гости, угощать... А вот посещение кладбища нужно отложить на потом, - это день торжества жизни над смертью, потому для поминовения следует дождаться Радоницы, которая наступает через неделю после Страстной седмицы" - рассказал он.

Стоит отметить, что традиции ходить на кладбище на Пасху появилась в советские времена и ничего общего с церковными канонами и обрядами не имеет. К слову, то же касается и пластмассовых цветов - нести их на могилы близких больше нигде не принято, а для многих иностранцев это вообще выглядит дико, ведь мало того, что вы приносите усопшему мертвые искусственные цветы, так еще и существенно вредите живым людям, загрязняя экологию, добавил священнослужитель.





