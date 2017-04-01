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Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
Праздник Пасхи для верующих является самым светлым и радостным днем, поминовение усопших и скорбь нужно отложить на неделю, уверяют церковнослужители. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил священнослужитель, отец Николай.
"На Пасху, а также в последующие дни, которые также являются праздничными, принято посещать храм, делиться радостью с близкими и друзьями, ходить гости, угощать... А вот посещение кладбища нужно отложить на потом, - это день торжества жизни над смертью, потому для поминовения следует дождаться Радоницы, которая наступает через неделю после Страстной седмицы" - рассказал он.
Стоит отметить, что традиции ходить на кладбище на Пасху появилась в советские времена и ничего общего с церковными канонами и обрядами не имеет. К слову, то же касается и пластмассовых цветов - нести их на могилы близких больше нигде не принято, а для многих иностранцев это вообще выглядит дико, ведь мало того, что вы приносите усопшему мертвые искусственные цветы, так еще и существенно вредите живым людям, загрязняя экологию, добавил священнослужитель.
Фото: news24.if.ua
Теги: Украина, Донбасс, праздник, жизнь, кладбище, Пасха, поминальные дни
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