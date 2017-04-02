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В Харьковской обл. в реке обнаружили обезглавленное тело женщины

02.04.2017 09:05
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В Харьковской обл. в реке обнаружили обезглавленное тело женщины

В Изюме Харьковской области вчера вечером обнаружили труп женщины без головы и ног, который находился в реке. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Тело обнаружил 55-летний местный житель и сразу обратился в полицию.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа Изюмского отдела полиции. Женщине на вид 20-40 лет. Эксперты осмотрели тело без головы и конечностей ног и сделали вывод, что в реке тело находилось от 2 до 10 суток. Сейчас проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления даты и причины смерти", - говорится в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Изюм, полиция, Харьковская область, уголовное дело
 
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