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В Харьковской обл. в реке обнаружили обезглавленное тело женщины
02.04.2017 09:05
В Изюме Харьковской области вчера вечером обнаружили труп женщины без головы и ног, который находился в реке. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Тело обнаружил 55-летний местный житель и сразу обратился в полицию.
"По адресу выехала следственно-оперативная группа Изюмского отдела полиции. Женщине на вид 20-40 лет. Эксперты осмотрели тело без головы и конечностей ног и сделали вывод, что в реке тело находилось от 2 до 10 суток. Сейчас проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления даты и причины смерти", - говорится в сообщении.
Следователем открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Изюм, полиция, Харьковская область, уголовное дело
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