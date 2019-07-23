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Дело Шеремета: Зеленский слушает силовиков о расследовании убийства
Силовики отчитались президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле в центре Киева 20 июля 2016 года.
Главы Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Национальной полиции расскажут, что было сделано для раскрытия резонансного покушения.
На днях Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", передает segodnya.ua.
Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.
Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство, полиция, прокуратура, СБУ, Павел Шеремет, Зеленский
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