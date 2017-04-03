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У Верховній Раді пояснили, що чекає гривню після рішення МВФ
Після того, як Міжнародний валютний фонд прийме позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 мільярда доларів США, загальна економічна ситуація в Україні буде більш впевненою. Про це під час розмови з журналістами розповів заступник керівника парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, нардеп від фракції «БПП» Демкач Руслан, інформує replyua.net.
«На сьогоднішній день існує дуже багато факторів, які свідчать нам про те, що рішення МВФ буде незабаром і воно буде позитивним. Коли Міжнародний валютний фонд оголосить про позитивне рішення для України, тоді загальна економічна ситуація в державі буде відчувати себе більш впевнено. Я впевнений, що коливання курсу національної валюти в сторону інфляції не буде», - каже він.
Але при цьому Демкач зауважив, що рішення з приводу України вже переносилося двічі. «І за цей час курс національної валюти не виріс. Гривня навіть стала більш стабільною. А це свідчить про те, що у тому випадку, якщо виділення грошей від МВФ знову відкладуть, що малоймовірно, то це ніяким чином не вплине на коливання курсу», - зауважив народний депутат. Як відомо, рішення МВФ по Україні має прийняти 3-го квітня.
Теги: Донбасс, гривня, МВФ, Верховная Рада
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