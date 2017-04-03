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Взрыв гранаты на Днепропетровщине: десятки пострадавших
Молодой украинец выяснял отношения с помощью опасного оружия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
По информации полиции, инцидент произошел в ночь на 3 апреля в поселке Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области около местного кафе. Молодой человек бросил на землю гранату.
«В результате взрыва за медицинской помощью в Новомосковскую районную больницу с телесными повреждениями, в основном легкими, обратилось 16 граждан. Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который принял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог привести взрыв гранаты», — говорится в сообщении.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 25-летний житель города Подгороднее Днепропетровской области таким образом решал конфликт с жителями села.
«Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю возле здания кафе», — сообщают в полиции.
Теги: Донбасс, Днепропетровск, взрыв, граната
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