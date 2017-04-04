Крым - это Украина - МИД требует отменить воинский призыв на полуострове

Министерство иностранных дел Украины выражает протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно аннексированной территории АР Крым и в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Было высказано требование отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств".

В МИД Украины обратили внимание, что резолюция Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией АР Крым и Севастополя.

Генассамблея призвала Москву обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека и другими договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает.

Напомним, что жители аннексированного Крыма попадут в весенний призыв в армию России. Их впервые смогут отправлять на службу во все регионы России.