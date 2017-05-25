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Чемпионки Украины скрутили вора
Гандболистки львовской "Галичанки", возвращаясь с победного для них Кубка Украины, задержали вора, который пытался ограбить пассажирку, ехавшую ними в одном плацкартном вагоне.
Как рассказал главный тренер чемпионок Украины Татьяна Штефан, гандболистки обратились к проводнице, требуя вызвать полицию, но получили ответ, что пассажир с другого вагона, и на следующей станции будет просто высажен, передает xsport.ua.
"Вечером мы легли спать, а через некоторое время просто-таки подскочили от криков девушки. Девушка кричала от того, что какой-то человек светил ей фонариком в лицо и лез в ее сумку. Поняв, что он разоблачен, воришка, не особо нервничая, начал переходить в другой вагон, но перед тем еще вернулся к девушке, которая продолжала кричать, и приказал ей замолчать. Поняв, что наши девушки не будут молчаливыми свидетелями преступления, злоумышленник ретировался", - цитирует издание Штефан.
По требованию спортсменок проводница предоставила билет, по которому злоумышленник зашел в поезд. Его удалось сфотографировать:
На львовском вокзале гандболистки засвидетельствовали инцидент местной полиции, при этом также спортсменки просят максимально распространить данную информацию по СМИ:
"Его зовут Арсен Алаев. Сделаем его известным, чтобы предостеречь других", - добавила Татьяна Штефан.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, спорт, вор, чемпионка
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