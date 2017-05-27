ХОР АВСТРАЛИЙЦЕВ, ПОЮЩИХ УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ, ПОКОРИЛ СОЦСЕТИ

27.05.2017 19:30

Жители австралийской глубинки создали хор, особенностью которого стало исполнение песен исключительно на русском языке. Участники коллектива пока не завоевали всенародную любовь у себя в стране, но в Новом Южном Уэльсе их уже многие знают.

Участниками мужского хора, получившего название Dustyesky (созвучно фамилии Достоевский) стали ну музыкальные дарования, а самые обычные австралийцы. И хотя среди членов музыкального коллектива нет ни одного мигранта или хотя бы потомка выходцев из Советского Союза.

Хору просто нравится петь известные песни и получается у него совсем неплохо.

В коллективе порядка 30 человек, которые вот уже 2 года выступают в барах Нового Южного Уэльса, а также на маленьких концертных площадках и фестивалях.

В последнее время Dustyesky начали выступать с концертами по всей Австралии, а также приобретают популярность в соцсетях. Многим пользователям интересно послушать, как не знающие их языка хористы исполняют такие хиты как "Ехал казак за Дунай", "Над волною голубою" и прочие.

Источник: bagnet.org