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ХОР АВСТРАЛИЙЦЕВ, ПОЮЩИХ УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ, ПОКОРИЛ СОЦСЕТИ
Жители австралийской глубинки создали хор, особенностью которого стало исполнение песен исключительно на русском языке. Участники коллектива пока не завоевали всенародную любовь у себя в стране, но в Новом Южном Уэльсе их уже многие знают.
Участниками мужского хора, получившего название Dustyesky (созвучно фамилии Достоевский) стали ну музыкальные дарования, а самые обычные австралийцы. И хотя среди членов музыкального коллектива нет ни одного мигранта или хотя бы потомка выходцев из Советского Союза.
Хору просто нравится петь известные песни и получается у него совсем неплохо.
В коллективе порядка 30 человек, которые вот уже 2 года выступают в барах Нового Южного Уэльса, а также на маленьких концертных площадках и фестивалях.
В последнее время Dustyesky начали выступать с концертами по всей Австралии, а также приобретают популярность в соцсетях. Многим пользователям интересно послушать, как не знающие их языка хористы исполняют такие хиты как "Ехал казак за Дунай", "Над волною голубою" и прочие.
Источник: bagnet.org
Теги: Донбасс, Австралия, хор, песни
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