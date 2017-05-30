Украинская таможня запретила ввоз товаров почти 1,2 тыс фирм

30.05.2017 21:30

Украинская таможня запретила ввоз товаров 1148 международных компаний, которые были куплены в интернет-магазинах. Об этом сообщает ONLINE.UA.

"Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется или уходить «в подполье», или сокращать ассортимент и нести убытки. Будет расти черный рынок и, соответственно, коррупция", — говорится в сообщении. Запрет происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Среди запрещенных есть товары: Adidas, Always, Amway, Apple, Ariston, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, levi’s, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi.