Тимощук с георгиевской лентой: как хотят наказать легенду футбола

01.06.2017 17:30

Символ агрессии в руках легендарного футболиста может дорого ему стоить

Легендарный украинский футболист, многолетний капитан сборной Украины и победитель Лиги Чемпионов Анатолий Тимощук, который сейчас работаюет в тренерском штабе санкт-петербургского «Зенита», может лишиться государственных наград.

Причиной для подобных санкций может стать георгиевская лента в руках Тимощука во время возложения цветов на мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге 9 мая. Ранее в Украине был приняли закон, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Несколько нардепов выступили за то, чтобы лишить Тимощука государственных наград, включая звание Заслуженного мастера спорта и орден «За мужество» III степени.

«Такие граждане, безусловно, должны быть лишены каких-либо государственных наград и званий Украины. Анатолий Тимощук совершил поступок, за который он, думаю, должен быть лишён ордена. Я считаю, что такие люди принимают участие в антиукраинской политике», — заявил народный депутат Александр Марченко.

Своего коллегу поддержал внефракционный депутат Рады Бронислав Береза, заявивший, что «Тимощук стыдливо сжал в руке символ русской агрессии».

Тимощук провел в составе «Зенита» 150 матчей, дважды становился чемпионом России. За свою карьеру Тимощук выступал за «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Известия