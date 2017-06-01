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Тимощук с георгиевской лентой: как хотят наказать легенду футбола
Символ агрессии в руках легендарного футболиста может дорого ему стоить
Легендарный украинский футболист, многолетний капитан сборной Украины и победитель Лиги Чемпионов Анатолий Тимощук, который сейчас работаюет в тренерском штабе санкт-петербургского «Зенита», может лишиться государственных наград.
Причиной для подобных санкций может стать георгиевская лента в руках Тимощука во время возложения цветов на мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге 9 мая. Ранее в Украине был приняли закон, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевской ленты.
Несколько нардепов выступили за то, чтобы лишить Тимощука государственных наград, включая звание Заслуженного мастера спорта и орден «За мужество» III степени.
«Такие граждане, безусловно, должны быть лишены каких-либо государственных наград и званий Украины. Анатолий Тимощук совершил поступок, за который он, думаю, должен быть лишён ордена. Я считаю, что такие люди принимают участие в антиукраинской политике», — заявил народный депутат Александр Марченко.
Своего коллегу поддержал внефракционный депутат Рады Бронислав Береза, заявивший, что «Тимощук стыдливо сжал в руке символ русской агрессии».
Тимощук провел в составе «Зенита» 150 матчей, дважды становился чемпионом России. За свою карьеру Тимощук выступал за «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Известия
Теги: Донбасс, футбол, спортсмен, наказание, георгиевская лента
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