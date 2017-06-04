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Нельзя просто взять и построить "железный занавес" для жителей Крыма, - Чубаров

04.06.2017 22:10
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Нельзя просто взять и построить "железный занавес" для жителей Крыма, - Чубаров

Принимая решение относительно визового режима с Россией, следует учитывать, в какой ситуации окажутся жители оккупированного Крыма и подконтрольных боевикам территорий Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" высказал народный депутат Рефат Чубаров.
Он подчеркнул, что лично не поддерживает такую инициативу. 
"Я не поддерживаю введение виз с Россией исходя из того, в какой ситуации окажутся граждане Украины, которые живут в оккупированном Крыму, а также те, которые живут на территориях Донецкой и Луганской областей, которые нами не контролируются. Я бы не разбрасывался такими мышлениями, опираясь на отдельную категорию граждан Украины. Не только заробитчане, более 2 млн людей в оккупированном Крыму являются гражданами Украины. Мы не можем просто взять и построить для них "железный" занавес", сказав "Извините, мы так решили". Я бы мог еще подумать о визовом режиме, если бы это была часть комплексного подхода к России", - заявил парламентарий.
Источник: censor.net.ua


Теги: Донбасс, Крым, железный занавес, Рефат Чубаров
 
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