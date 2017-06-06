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Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Россию

06.06.2017 13:40
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Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Россию

Украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин» отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов-на- Дону. Об этом сообщает Думская, ссылаясь на данные AIS — системы, отслеживающей перемещения судов.

1 июня лайнер вышел из Киева в круиз, но вместо захода в Одессу теплоход двинулся из Херсона в Измаил, после чего направился в Вилково, а 5 июня в 5 часов утра взял курс на Крым. Проведя ночь возле ЮБК, лайнер утром возобновил движение и следует в Ростов-на-Дону.

По каким причинам, капитан решил сменить курс, остается неизвестным. В круизной компании, организовывающей туры на лайнере, не владеют информацией о передвижениях судна.

Причины смены маршрута могут быть самыми разными: экстраординарная ситуация на борту, в том числе захват лайнера, но в любом случае действия судна должны повлечь реакцию пограничных служб и береговой охраны.

Напомним, в 2005—2013 годах теплоход работал на круизной линии Киев-Ялта-Одесса, после чего был долгий перерыв. В этом году круизный туризм вновь активизировался.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Одесса, Ростов-на-Дону, тур, круиз, теплоход
 
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