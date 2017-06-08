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Російська військова техніка для АТО: розкрита схема поставок

08.06.2017 12:40
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Російська військова техніка для АТО: розкрита схема поставок

Координатор групи “Інформаційне опір”, народний депутат від «Народного фронту» Дмитро Тимчук розповів про схеми поставок військової техніки РФ для потреб АТО 

«Є вихід: або закуповувати в Росії, або ніде. Ніде – це означає, що ту техніку, яка зараз виходить з ладу під час бойових дій, можна не ремонтувати – ремонтувати нічим, немає комплектуючих», – зазначив він.

За словами Тимчука, Укроборонпром змушений закуповувати російські комплектуючі для військової техніки за допомогою фірм-посередників. Також він підкреслив, що український ВПК здатний забезпечити потреби армії лише на 40%.

«Відповідно, наші підприємства, оскільки є заборона на торговельні відносини з Росією, починають правдами і неправдами отримувати комплектуючі російського виробництва, але не через закупівлі», – додав нардеп.

Джерело: apostrophe.ua




Теги: Россия, Донбасс, война, АТО, военная техника
 
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