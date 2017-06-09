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Вспышка ботулизма: известно о новой смерти
Стало известно о новой жертве ботулизма
В Сумах умер 38-летний мужчина — фельдшер скорой медицинской помощи, который ел вяленую рыбу.
По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, бригада экстренной медицинской помощи 6 июня перевезла мужчину при помощи санитарной авиации из Недригайлова в областную инфекционную больницу с диагнозом «ботулизм», но спасти его не удалось.
«У него начались зрительные и речевые расстройства, затем — нарушение дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких. Ему ввели три дозы сыворотки: одна была в областной детской больнице, еще две нашли родственники в других городах Украины. Состояние больного было стабильно тяжелым. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует только тогда, когда он находится еще в крови», — прокомментировал Бутенко.
Он также рассказал, что накануне компания из семи человек отдыхала на природе и употребляла в пищу вяленую рыбу. В этот же день вечером мужчине стало плохо.
Напомним, первая информация о смертях от ботулизма появилась в конце мая – жертвой стал житель Киева. Госпотребслужба столицы ввела временный запрет на реализацию вяленой рыбы — людям, которые купили ее, рекомендовали не употреблять в пищу.
Позже ботулизм пришел в Винницкую область. Отец и сын – Виктор и Вадим Шевчуки – чудом выжили, хотя съели всего по половине рыбы каждый (производили ее в Кировоградской области).
С полок супермаркетов начали убирать пищевую продукцию (вяленую рыбу) производства ФЛП Меркулов А.В.
7 июня отравление рыбой уже зафиксировали в Полтавской, Сумской и Запорожской областях.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, рыба, смерть, ботулизм, жертва
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