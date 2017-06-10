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Страны Евросоюза будут активизировать безвиз для Украины согласно своих часовых поясов

10.06.2017 10:50
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Страны Евросоюза будут активизировать безвиз для Украины согласно своих часовых поясов

Дипломаты назвали первые восемь стран ЕС, которые начнут впускать украинцев без виз. Ими станут Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, сообщает УНИАН.

Как стало известно журналистам из источников в дипломатических кругах, страны ЕС и другие участники Шенгенской зоны в течение ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно – согласно своего часового пояса. Одновременно с наступлением воскресенья по киевскому времени украинцам откроются двери стран, которые находятся в том же часовом поясе. 

На час позже, в 1:01 по Киеву, стартует безвизовый режим с большинством стран Европы. Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Княжество Монако, Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Швеция.

Еще два государства присоединятся к приему украинцев по новым правилам позже. Так, в 2:01 по киевскому времени безвиз начнет действовать для Португалии, а в 3:01 то же самое произойдет в Исландии. 



Теги: Украина, Донбасс, часовой пояс, безвизовый режим
 
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