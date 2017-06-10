Страны Евросоюза будут активизировать безвиз для Украины согласно своих часовых поясов

10.06.2017 10:50

Дипломаты назвали первые восемь стран ЕС, которые начнут впускать украинцев без виз. Ими станут Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, сообщает УНИАН.

Как стало известно журналистам из источников в дипломатических кругах, страны ЕС и другие участники Шенгенской зоны в течение ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно – согласно своего часового пояса. Одновременно с наступлением воскресенья по киевскому времени украинцам откроются двери стран, которые находятся в том же часовом поясе.

На час позже, в 1:01 по Киеву, стартует безвизовый режим с большинством стран Европы. Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Княжество Монако, Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Швеция.

Еще два государства присоединятся к приему украинцев по новым правилам позже. Так, в 2:01 по киевскому времени безвиз начнет действовать для Португалии, а в 3:01 то же самое произойдет в Исландии.