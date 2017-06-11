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Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете

11.06.2017 20:30
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Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете

Крымский журналист Заир Акадыров опубликовал видео из супермаркета «Ашан» в оккупированном Симферополе, показав цены на основные продукты питания. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

«Цены в Крыму — это отдельная история. В прежние времена стоимость продуктов на полуострове всегда была выше, чем в других городах Украины. В торговых сетях это объясняли удаленностью полуострова от материка, что непременно отражалось на транспортных расходах, а также тем, что Крым является туристическим регионом. Следовательно, с наступлением курортного сезона цены росли вверх.

В настоящее время приезжие из Москвы и других городов России часто жалуются на то, что в Крыму цены намного выше, чем у них. Разница в стоимости продуктов может отличаться на 40-50%, а то и более.
Чтобы понимать «среднюю температуру по палате», предлагаю ознакомиться с ценами в единственном на весь Крым гипермаркете «Ашан», который расположен в Симферополе на Московской трассе. Для жителей крупных городов, в которых также присутствуют гипермаркеты «Ашан» (Россия, Украина), будет интересно сравнить цены на те или иные продукты.

Поскольку видеоматериала получилось много, разделил его на три части. В этом блоке вы узнаете о ценах на сахар, фрукты, овощи, зелень, минеральную воду, пиво, соки, чаи, конфеты, сухофрукты. Лично меня удивила цена на картофель по 138 рублей (!) за 1 килограмм.

В следующих частях, которые опубликую позже, вы узнаете о ценах на хлеб, мясо, рыбу, колбасы, молочные продукты и др. Также будет обзор цен на бытовые вещи и предметы». — написал Акадыров.

Источник: pl.com.ua



Теги: Донбасс, Крым, журналист, цены
 
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