Петров пост: важны мандрыки и исповедь

12.06.2017 18:20

Сегодня, через неделю после Троицы начинается Петров пост, один из четырех многодневных постов церковного года у верующих византийского обряда.

По легенде, апостол Петр ввел пост на просьбу женщин - чтобы мужчины меньше кушали масла, сыра, молока и сметаны, пишет Обозреватель.

Длительность этого поста зависит от Пасхальных праздников: чем Пасха наступает раньше, тем пост будет длиннее. Если позже, то короче. Петров пост заканчивается 12 июля, на праздник Петра и Павла. Соответственно, иногда он может длиться 8 дней, а иногда и 42.

Ритуальной едой считались так называемые мандрыки - коржики из пшеничного теста, с добавлением сыворотки, творога и яиц. Каждая хозяйка стремилась сделать первые зажынки из нового урожая ячменя.

Как проводить пост

Этот пост не является очень строгим. Так, можно кушать еду растительного происхождения с подсолнечным маслом (но только не в понедельник, среду и пятницу), а также рыбу (по субботам и воскресеньям), потому как святой апостол Петр считался покровителем рыбаков.

Во время этого поста также запрещено венчать молодоженов и крестить детей. Каждый верующий должен хотя бы один раз причаститься и исповедоваться. После окончания поста в народе отмечали праздник апостолов - Петра и Павла.

Окончание поста

К празднику нужно убраться в доме, повесить чистые полотенца, поменять постели. На церковную службу обычно идут с цветами и веночками, украшенными красными маками.

В церкви принято святить обрядовый хлеб, испеченный накануне.

Источник: http://from-ua.com