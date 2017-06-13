Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»

13.06.2017 16:24

Размер минимальной пенсии в Украине в сумме 4 тыс. грн является приемлемым в настоящее время, считает министр социальной политики Андрей Рева.

"Я считаю, что правильной была бы пенсия, которая обеспечивала бы им (пенсионерам - ИФ) нормальную жизнь, должна быть на сегодня в Украине не менее 4 тыс. грн", - сказал министр в эфире "5 канала".

А.Рева добавил, что считает самой подходящей для Украины трехуровневую пенсионную систему, подобную существующей в Германии.