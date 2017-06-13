Главная / Новости / Украина / Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»
Последние новости раздела
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»
13.06.2017 16:24
Размер минимальной пенсии в Украине в сумме 4 тыс. грн является приемлемым в настоящее время, считает министр социальной политики Андрей Рева.
"Я считаю, что правильной была бы пенсия, которая обеспечивала бы им (пенсионерам - ИФ) нормальную жизнь, должна быть на сегодня в Украине не менее 4 тыс. грн", - сказал министр в эфире "5 канала".
А.Рева добавил, что считает самой подходящей для Украины трехуровневую пенсионную систему, подобную существующей в Германии.
Теги: Донбасс, пенсионер, деньги, счастье
Читайте также:
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие10:40
- На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам10:19
- Боевики стреляли по жилому сектору в темное время суток, есть потери. ВИДЕО09:59
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России