США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий

16.06.2017 20:55

Спикер Верховной Рады предложил Конгрессу подписать двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной

США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщил журналистам спикер Верховной Рады Андрей Парубий в Вашингтоне после встречи с председателем Комитета по вопросам обороны и спикером палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном, передает "112 Украина".

"У них есть глубокое понимание и поддержка Украины на пути в НАТО и я предлагал, понимая, что путь может занять несколько лет, чтобы как промежуточный этап мы подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной. Пообещали, что эта идея будет рассмотрена на комитетах, в аналитических группах, но я могу сказать однозначно – наши американские коллеги поддерживают направление Украины, интеграцию в евроатлантическое пространство и невероятно в этом заинтересованы", – сказал он.

Источник: http://www.segodnya.ua