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США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий
Спикер Верховной Рады предложил Конгрессу подписать двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщил журналистам спикер Верховной Рады Андрей Парубий в Вашингтоне после встречи с председателем Комитета по вопросам обороны и спикером палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном, передает "112 Украина".
"У них есть глубокое понимание и поддержка Украины на пути в НАТО и я предлагал, понимая, что путь может занять несколько лет, чтобы как промежуточный этап мы подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной. Пообещали, что эта идея будет рассмотрена на комитетах, в аналитических группах, но я могу сказать однозначно – наши американские коллеги поддерживают направление Украины, интеграцию в евроатлантическое пространство и невероятно в этом заинтересованы", – сказал он.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, НАТО
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