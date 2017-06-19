Как кремлевские пропагандисты «поскользнулись» на украинском сале (фото, видео)

19.06.2017 22:16

Российские СМИ сообщили, что украинцы якобы отравились гигантским куском сала весом в 200 килограммов, изготовленным ради национального рекорда

Эти сообщения были опровергнуты организатором фестиваля, где выкладывали рекордный «бутерброд». Также эти сообщения назвали ложью и в центральной районной больнице города.

«Посмотрел все наши журналы приемного покоя, амбулаторные обращения и тех, кто прибыл на стационарное лечение с диагнозом «пищевое отравление» или жалобами на это – таких пациентов к нам не поступало», – отметил главный врач.

В частности, российский канал РЕН-ТВ сообщил, что попытка установить рекорд 200-килограммовым гербом-бутербродом с салом вроде бы провалилась в Украине. Жители города Олешки (Херсонская область), попробовали угощение, стали массово обращаться в больницы с признаками отравления.

Источник: https://politeka.net