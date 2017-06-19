- Турчинов пропонує альтернативу АТО - Парубій22:38
- Как кремлевские пропагандисты «поскользнулись» на украинском сале (фото, видео)22:16
- Пашинский: Кабмин должен отправить средства от спецконфискации на укрепление обороноспособности Украины. ВИДЕО22:00
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты21:47
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО21:30
- Стало известно, куда пропали $400 млн из денег Януковича21:15
- Украинских водителей попробуют прищучить еще одним штрафом21:00
- Предупредите украинцев! В Донецке боевики открывают «охоту»20:42
- Саша Сотник: жоден із росіян не може собі дозволити «Кримнаш» (відео)20:13
- В Украине закроют еще 20 сайтов: опубликован список19:58
Как кремлевские пропагандисты «поскользнулись» на украинском сале (фото, видео)
Российские СМИ сообщили, что украинцы якобы отравились гигантским куском сала весом в 200 килограммов, изготовленным ради национального рекорда
Эти сообщения были опровергнуты организатором фестиваля, где выкладывали рекордный «бутерброд». Также эти сообщения назвали ложью и в центральной районной больнице города.
«Посмотрел все наши журналы приемного покоя, амбулаторные обращения и тех, кто прибыл на стационарное лечение с диагнозом «пищевое отравление» или жалобами на это – таких пациентов к нам не поступало», – отметил главный врач.
В частности, российский канал РЕН-ТВ сообщил, что попытка установить рекорд 200-килограммовым гербом-бутербродом с салом вроде бы провалилась в Украине. Жители города Олешки (Херсонская область), попробовали угощение, стали массово обращаться в больницы с признаками отравления.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, сало, обман
- Кремль не собирается менять кандидатуру посла в Украине
- ФСБ опубликовала видео "признаний" Панова (ВИДЕО)
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"
- Лазерное оружие на Донбассе: Украина ищет защиту
- Боевики пожаловались на серьезные проблемы
- Никакой определённости! Янукович хочет в Европу, а Кабмин - в Россию
- Турчинов пропонує альтернативу АТО - Парубій22:38
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты21:47
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО21:30
- Предупредите украинцев! В Донецке боевики открывают «охоту»20:42
- На Донетчине создадут молодежные центры. Цена вопроса более 12 миллионов19:20
- КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ СТАЛИ ДЛИННЕЕ17:43
- У Катериновки боевики нанесли несколько ударов из миномётов и ствольной артиллерии по нашим передовым позициям, - ИС17:30
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса16:32
- Кравчук объяснил, почему "минский формат" не вернет Донбасс Украине15:53
- Неизвестные диверсанты пытались взорвать подстанцию на Донетчине15:40
- Турчинов пропонує альтернативу АТО - Парубій22:38
- Как кремлевские пропагандисты «поскользнулись» на украинском сале (фото, видео)22:16
- Пашинский: Кабмин должен отправить средства от спецконфискации на укрепление обороноспособности Украины. ВИДЕО22:00
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты21:47
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО21:30
- Стало известно, куда пропали $400 млн из денег Януковича21:15
- Украинских водителей попробуют прищучить еще одним штрафом21:00
- Предупредите украинцев! В Донецке боевики открывают «охоту»20:42
- Меркель прокомментировала начало переговоров по Brexit20:25
- Саша Сотник: жоден із росіян не може собі дозволити «Кримнаш» (відео)20:13
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ СУШИТЬ В ДОМА ПОСТИРАННЫЕ ВЕЩИ10:53
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Сало омолоджує і лікує08:12
- Скоро день солнцестояния — один из самых магических дней в году!07:58
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину