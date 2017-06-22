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В Украине изменился транспортный сбор на «роскошные» авто
Правительство изменило методику оценки автомобилей, подпадающих под транспортный налог в 25 тыс. грн.
Кабмин утвердил поправки в Методику определения среднерыночной стоимости легкового автомобиля для определения транспортного сбора.
Об этом передает «Слово и Дело» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Новою Методику привели в соответствие с принятыми в конце 2016 года изменениями в Налоговый кодекс, где, в частности, уже не учитывается тип двигателя автомобиля, коробки передач, а также пробег.
По новым изменениям в Налоговый кодекс, автомобили, на которые будет начисляться транспортный налог, должны быть не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает размер 375 размеров установленной на 1 января 2017 года минимальной заработной платы (1,2 млн грн). Ранее, напомним, было 750 минимумов (1,03 млн грн).
Согласно новой Методике, в частности, из формулы расчета среднерыночной стоимости исключен корректирующий коэффициент в зависимости от пробега.
Для определения среднерыночной цены в формуле цена нового автомобиля умножается на корректирующий коэффициент с учетом срока эксплуатации ТС (в соответствии с утвержденным правительством в апреле 2013 года Порядком определения среднерыночной цены ТС).
Теги: Украина, Донбасс, авто, налог
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