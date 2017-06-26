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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ

26.06.2017 13:31
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ

С 8 июля в Украине вступает в силу закон, который будет регулировать порядок выплаты алиментов. Парламентарии планируют внести некоторые изменения как в Семейный, так и в Процессуальный кодексы. 

Основные новшества данных законов будут заключаться в следующем:

1. Алименты теперь будут являться собственностью ребенка. 

2. Теперь алименты должны быть не меньше 50% от размера прожиточного минимума. 

3. Алименты можно будет взыскивать и в приказном порядке. 

Приказное производство – это упрощенный вариант судебного производства. Только для него не осуществляется вызов сторон и производится оно в минимальные сроки. Это позволит второй стороне не затягивать процесс искусственно, как это часто происходит сейчас. 

Также был значительно расширен список обстоятельств, которые принимаются во внимание при определении размера алиментов:

1. Наличие средств, движимого и недвижимого имущества у плательщика. 

2. Делал ли плательщик покупки, которые не отвечают данным об официальных доходах. 

3. Каково состояние здоровья ребенка.

4. Есть ли у плательщика алиментов другие дети, которых необходимо содержать. 

5. Каково материальное положение родителя, с которым живет ребенок.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, закон, алименты, выплата
 
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