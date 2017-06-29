Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали

29.06.2017 19:35

Советник президента Российской Федерации Дмитрий Песков не понял, о каком изменении статуса Крыма идет речь

Как сообщают российские СМИ, именно так он ответил на вопрос журналистов.

«Я просто не понимаю, о какой смене статуса российского региона может идти речь», — отметил чиновник.

Также Песков рассказал, как Кремль воспринимает подобные заявления.

«Мы не воспринимаем заявления иностранных лидеров относительно российских регионов», — уточнил он.

Напомним, по словам народного депутата Юрия Чижмаря, президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус полуострова Крым в составе Украины. По его словам, на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может существовать в составе унитарного государства.

Как ранее писала Politeka, советник «главы» Крыма Сергея Аксенова, экс-вице-премьер Крыма, а также депутат Госдумы 7 созыва Михаил Шеремет «отхватил» землю в элитном районе полуострова. Так, по информации правозащитника Александра Талипова, земельный участок, расположенный в селе Краснокаменка у границ горнолесного заповедника, с панорамным видом на гору Аю-Даг, оформлен был на жену депутата.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на РИА-Новости