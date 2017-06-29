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НБУ отмечает быстрое восстановление банков после кибератаки
Банковская система возобновляет работу после хакерских атак.
Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий, передает Экономическая Правда.
"Работа ряда банков, которая была ограничена из-за хакерской атаки, постепенно восстанавливается. Система электронных платежей Нацбанка работает в штатном режиме", - сказал он.
"Продолжается процесс возобновления работы пострадавших банков в СЭП НБУ. Все процессинговые центры страны работают. Операции с платежными карточками осуществляются в обычном режиме", - сообщил Смолий.
Касательно состояния работы отдельных банков он отметил, что Укргазбанк возобновил работу отделений в ограниченном режиме и некоторое время будет осуществлять обслуживание клиентов путем принятия платежных поручений на бумажных носителях.
Ощадбанк возобновляет работу в целом и подключение к СЭП.
Регулятор рекомендует клиентам финучреждений обращаться в колл-центры обслуживающих банков или их отделений относительно статуса работы и возможностей обслуживания клиентов в отдельно взятом банке.
Напомним, 27 июня компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.
По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.
Отмечается, что письма, содержащие вирус, приходили по электронной почте в течение нескольких недель.
Теги: Донбасс, вирус, банк, атака, хакеры
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