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У Рівненській області відбулася перестрілка між старателями та правоохоронцями

29.06.2017 12:00
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У Рівненській області відбулася перестрілка між старателями та правоохоронцями

У Рівненській області біля села Великий Черемель співробітники правоохоронних органів викрили видобувачів бурштину. Як передає replyua.net, у старателів вилучили мотопомпи, однак більш ста зловмисників спиляли дерева і заблокували рух спецназу. Троє працівників спецпідрозділу з Черкаської області (29, 40 і 28 років) отримали травми. Також були пошкоджені два службові автомобілі. Поліцейських доставили в лікарню з ударами, саднами і травмами голови.

У поліції запевняють, що стріляли в повітря, проте після інциденту за медичною допомогою звернулися двоє видобувачів з пораненнями дробом. Вони стверджують, що копи застосували зброю проти них. «На озброєнні поліції немає зброї або спецзасобів, які заряджають патронами, що містять дріб», - заявили в обласному управлінні Національної поліції. Обставини стрілянини з'ясовуються.

Нагадаємо, що 17 червня, під час відпрацювання Дубровицького району Рівненської області поліцейські виявили факт незаконного видобутку бурштину та вилучили дві мотопомпи у старателів. З боку останніх чинився, в результаті чого правоохоронці отримали тілесні ушкодження та пошкоджено два службові автомобілі, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області. 



Теги: Донбасс, янтарь, Ровенская область, перестрелка
 
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