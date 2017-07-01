Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пожар в зоне отчуждения возле ЧАЭС почти потушен

01.07.2017 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пожар в зоне отчуждения возле ЧАЭС почти потушен

В пятницу, 30 июня, по состоянию на 18:00 пожарные потушили уже 18 гектаров огня в лесах в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

Таким образом, из 25 охваченных пламенем гектаров леса бойцам ГСЧС осталось потушить 7 гектаров.

Авиация ГСЧС сбросила уже около 184 тонн воды (41 сброс). К тушению пожара привлечены 36 единиц техники (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П) и 125 сотрудников.

Источник: slovoidilo.ua



Теги: Донбасс, пожар, лес, ЧАЭС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх