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Закон о приоритетности вступления Украины в НАТО конфликтует с Декларацией о государственном суверенитете
Принятый Верховной Радой 8 июня закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)", определяющий вступление в НАТО в качестве приоритета внешнеполитического курса страны, конфликтует с определяющими учредительными политико-правовыми документами украинского государства.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет юрист, экс-член член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук. Автор указывает, Конституция Украины (а именно — положение ст. 17) дает четкое указание: "На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз".
"Особенно об этом хочется напомнить г-ну Парубию, который после тоже недавнего посещения Америки сделал победное заявление: на территории Украины возможно "размещение военных резервов США", –отмечает Ставнийчук.
По словам эксперта, членство в военно-политическом блоке, которым является НАТО, предусматривает вероятность размещения военных баз альянса на ее территории (это не является категоричным требованием, но вероятность очень висока).
"Итак, категоричная формулировка цели, которой является достижение членства Украины в НАТО, и молниеносные идеи уже сейчас размещать на нашей территории "военные резервы" не согласовываются с требованиями Конституции. То есть если реализовываем указанные идеи, то в этой части Общих положений Основной Закон государства должен быть изменен", – указывает эксперт.
Ставнийчук обращает внимание на еще один правовой конфликт, связанный с законом о приоритетности вступления Украины в Альянс.
"Мы должны напомнить авторам принятого Радой закона, что 16 июля 1990 г. Верховная Рада Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Где в разделе ХІ государство "провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках…". И проблема заключается в том, что Конституцию Украины парламент изменить может, а Декларацию о государственном суверенитете — нет. Как и Акт провозглашении независимости Украины от 24 августа 1991 г., одобренный всенародным голосованием (всеукраинским референдумом — для тугодумов) 1 декабря 1991 г. Как известно, в преамбуле действующей Конституции Украины, которая также имеет обязательный для выполнения (т.н. нормативный) характер, есть ссылка на Акт провозглашения независимости Украины, принимавшийся, в свою очередь, на основе Декларации о государственном суверенитете, о чем прямо указано в тексте Акта", – говорится в статье.
Эксперт указывает, что согласно правовой логике, право решать вопрос изменения принципов относительно внеблоковости и нейтральности принадлежит исключительно народу.
При этом, процедура референдума не является обязательным правилом при вступлении в НАТО, но если власть считает необходимым получить подтверждение политической поддержки населения в этом вопросе, то можно было бы, скорее, говорить не о референдуме, а об "инициировании в час "Ч" совещательного опроса, плебисцита, т.е. проведения общественных консультационных процедур".
"По нашему мнению, проблема на самом деле находится в глубокой плоскости — наработка механизма получения народной поддержки по вопросам корректирования закрепленного в Декларации о государственном суверенитете Украины внеблокового статуса как цели нашего государства. А потому предметом возможного всеукраинского референдума должен и может быть не конкретно вопрос вступления в НАТО, а решение принципиального вопроса: определение международно-правового статуса нашего государства как одной из определяющих ее характеристик, одного из принципов конституционного порядка Украины", – отмечает специалист.
"Итак, сейчас по форме мы имеем чистую манипуляцию в вопросе вступления в НАТО. С другой стороны — абсолютно очевидно непонимание правовой стратегии решения этого вопроса. Принимается закон, который конфликтует с определяющими учредительными государственными политико-правовыми документами. То есть нарушается и в этой сфере внутренне-правовой государственный механизм, делегитимизируется государство. Задачи гибридной войны против Украины выполняются "очумелыми ручками"", – заключает Ставнийчук.
Теги: Украина, Донбасс, закон, НАТО
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